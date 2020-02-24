شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” استعدادات استاد القاهرة لاستقبال القمة المنتظر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، لحساب الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الزمالك على خوض القمة بفريق مختلط من الناشئين، حيث يتواجد 5 لاعبين من فريق 2001 وباقي الفريق من مواليد 2000، و1999.

يعول فريق الناشئين والشباب بالزمالك الذي يواجه الأهلي في قمة الليلة، على مهاجمه الصاعد مواليد 2001، حسام أشرف الذي يقود الهجوم بديلاً لـ مصطفى محمد قناص الفريق الأول للزمالك، ويضم الفريق الذي يواجه الأهلي اليوم، 4 لاعبين كان قد وقع عليهم الاختيار في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

ويقود مصطفى طارق مصطفى نجل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني خط وسط الزمالك أمام الأهلي في القمة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

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وأسند مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مهمة إدارة مباراة القمة لمدرب فريق 2001 بالنادي أحمد عبد المقصود، الذي يقود فريق مختلط من الناشئين امام الأهلي.وكان الزمالك قد استقر على خوض القمة بريق مختلط من الناشئين مواليد 99، و2001، ويقودهم فنيا أحمد عبد المقصود.

وتحفظ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خوض القمة، التي يتطلع فيها الأهلي للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الآن.

ورغم مطالبة الزمالك بالتأجيل، إلا أن المباراة فرصة للفارس الأبيض لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلي في الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذي يُغازل الأهلي.