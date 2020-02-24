شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزحام يعطل حافلة الأهلى عن الوصول لاستاد القاهرة لخوض القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت حافلة فريق الكرة الأول بنادى الأهلى، تعانى من الزحام المرورى خلال توجهها إلى استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، فى اللقاء المقرر له فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدورى.

ولم تصل حافلة الأهلى أو الزمالك إلى استاد القاهرة حتى الآن، بسبب الزحام المرورى، إثر تساقط الأمطار الغزيرة والتى تسببت فى حدوث حالة من الازدحام فى معظم الشوارع والميادين.

وكان مسئولو الزمالك استقروا على خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدورى، بلاعبى الناشئين، للهروب من شبح العقوبات.

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