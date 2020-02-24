شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يؤدى العمرة غدًا.. ورئيس البعثة يعود للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر مواليد 2001، العمرة فجر غدٍ الثلاثاء، بعد الفوز على فلسطين 4 / 2 وتصدر المجموعة والتأهل إلى ربع نهائى كأس العرب.

واستغل الجهاز الفنى للفراعنة الصغار فترة الراحة لمدة يومين، بعد التأهل لدور الثمانية وسيقوم الفريق بأداء العمرة غدًا الثلاثاء، حيث كان الفريق قد أدى العمرة أيضًا قبل يومين.

ويعود الدكتور جمال محمد علي عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة إلي القاهرة بعد العمرة لحضور اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الفيفا سارة ساليمون الذي سيعقد غدًا الثلاثاء.