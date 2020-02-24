شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل أون سبورت: تصرفات غريبة داخل نادى الزمالك قبل قمة الدورى.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود بدراوى مراسل قناة أون سبورت، أن هناك تصرفات غريبة وغير مفهومة تحدث داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالى، وقبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء اليوم، والتى ستقام على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

وأوضح مراسل أون سبورت، أن هناك حافلة غادرت مقر نادى الزمالك، ولا يعلم أحد أين ستتجه، خاصة أنها خالية من اللاعبين، ولم يتم إخطار قوات الأمن المكلفة بتأمين الطريق للفريق بتحرك الأتوبيس، لافتًا إلى أنه لا يعلم أحد ماذا يدور فى عقل مسئولى القلعة البيضاء وهل سيخوضون مباراة القمة من عدمه.

وكان مسئولو الزمالك استقروا على خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدورى، بلاعبى الناشئين، للهروب من شبح العقوبات.

Advertisements