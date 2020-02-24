تعطل حافلة الزمالك أثناء التوجه لملعب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعطلت حافلة فريق الزمالك لكرة القدم، أثناء توجهها لملعب القاهرة، قبل انطلاق مباراة القمة بين الفريق الأبيض والأهلي.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب القاهرة مواجهة القمة، مساء اليوم الإثنين، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

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وبحسب ما نشرته قناة أون سبورت، فان حافلة الزمالك التي تنقل اللاعبين لاستاد القاهرة تعطلت أعلى كبري 6 أكتوبر، الأمر الذي يؤجل وصولها لملعب المباراة في الموعد المحدد لانطلاق اللقاء.

يذكر أن الزمالك ينوي خوض مواجهة الأهلي باستاد القاهرة بفريق مجمع من فرق المراحل السنية المختلفة بالقلعة البيضاء.

الأهلي يسعى للفوز السادس عشر على التوالي على حساب الزمالك لمواصلة سيطرته على بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يأمل الزمالك في تقليص الفارق مع الأهلي بالتغلب عليه.