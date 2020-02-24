مباشر| الأهلي والزمالك .. الأبيض لم يحضر للملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تقام السابعة والنصف مساءً. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 15 مباراة فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة . Advertisements الساعة 7:10

فريق الأهلي فى ملعب ستاد القاهرة ويقوم بعملية الأحماء ونجومه يلتقطون الصور. الساعة 7:30

فريق الزمالك لم يحضر لاستاد القاهرة حتى الأن. الساعة 7:35

تعطل حافلة الزمالك أعلى كوبري 6 أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية.

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