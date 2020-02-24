الإثارة خارج الملعب.. حافلتان في شوارع القاهرة الغارقة في قمة المفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طقس بارد للكرة المصرية كاليالي فبراير الماطرة التي نعيشها، اليوم هو الـ 24 من الشهر الذي يتصادف يوم إقامة مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك مع هطول الأمطار بكثافة على شوارع القاهرة، ليصبح الوصول لملعب المباراة أمرا صعب المنال على اللاعبين من الفريقين.

ضبابية الأجواء كست أيضا موقف نادي الزمالك من خوضه لمواجهة القمة بالفريق الأول، الذي تُوج قبل أيام بالسوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي في أبو ظبي.

وفي سيناريو غير متوقع، تخرج من وسط منطقة المهندسين حافلتين تنتميان لنادي الزمالك وذلك قبل ساعات من إقامة اللقاء المرتقب، الحافلتان لا يعلم أحد من بداخلهما، هذا وسط تكهنات بأن احداهما تحمل فريق الناشئين لخوض القمة، والأخرى يتوقع البعض أنها يستقلها الفريق الأول.

شعار الزمالك يعلو احدى الحافلتين، وتم رصدها بعدد من الكاميرات المتواجدة في شوارع القاهرة، لكن لم يظهر خلال سيرها بالشوارع من الأشخاص الذين بداخلها، وهدفها هو الوصول لملعب القاهرة في معاد المباراة المحدد لها وهو السابعة والنصف من مساء الإثنين.

الحافلة الأخرى خرجت أيضا من القلعة البيضاء، لكنها لا تحمل شعار النادي وتسير في شوارع القاهرة ولا يعلم أحد هدفها وأي مكان ستصل له بعد.

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الجماهير التي ظلت حبيسة منازلها بسبب الأجواء الماطرة باتت تتسأل أي من الحافلتين سيصل إلى ملعب اللقاء لخوض القمة؟ ومن يتواجد بداخل الحافلتين؟ وهل سيخوض الزمالك المباراة أم سيعلن انسحابه؟.. كل تلك الأسئلة وأكثر ينتظر الجمهور الإجابة عنها مع صافرة حكم اللقاء.

الشوارع التي أغرقتها الأمطار، وقفت حائلا أمام حافلتين الزمالك ليصبح وصوله لملعب المباراة في الموعد المحدد لها عائقا، هذا جاء بعد اجتماع مرتضى منصور بعدد من لاعبي الفريق الأول للزمالك ونشره لمقطع فيديو مصور مدته دقائق لكن لا أحد يعلم موعد تصوير الفيديو.

ولكي تكتمل الإثارة التي يعيشها الجمهور المصري خارج المستطيل الأخضر كشف مراسل قناة الزمالك عن احتمالية حدوث ما أسماه بالمفاجأة في استاد القاهرة الدولي وقت انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، وأكد أن هناك حالة من عدم الوضوح حول حافلة الزمالك، هل تحركت من مقر النادي أم من مكان أخر؟".

وأضاف المراسل :"هناك مفاجأة قد تحدث في استاد القاهرة، لكن الأمر الثابت حتى الآن هو خوض فريق الشباب المباراة".

الجانب الرسمي في الرواية، قرار مرتضى منصور الذي صدر قبل ساعات من إقامة القمة بخوض اللقاء المرتقب بالناشئين، بدلا من الفريق الأول الذي خاض مواجهة السوبر قبل أيام في أبو ظبي.

لكن لن تكن هذه كل القصة، فخرجت أنباء تؤكد أن الزمالك يروج لخوضه مواجهة القمة أمام الأهلي بالناشئين في إطار عمل حيلة لتشتيت الفريق المنافس قبل اللقاء.