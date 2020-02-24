رسميا.. تأجيل موعد انطلاق مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك لمدة ساعة، بعدما كان مقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للأهلي، أن لجنة المسابقات أخطرت مسئولي الأهلي بتأجيل المباراة لمدة ساعة.

وأضاف أن سبب تأجيل موعد انطلاق المباراة يعود إلى تأخر وصول بعثة الزمالك، كما وصلت بعثة الفريق الأحمر لاستاد القاهرة متأخرًا بجانب طاقم الحكام.

من جانبه، أكد اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة القمة قرر تأجيل المباراة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف مساء.

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وأشار اتحاد الكرة إلى أن قرار تأجيل القمة لمدة 60 دقيقة جاء بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدارة المسابقات بالاتحاد، نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وشهدت القاهرة حالة من الزحام المروري الشديد نتيجة هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الأخيرة.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية، بينما يأتي الزمالك ثالثا وفي جعبته 31 نقطة.