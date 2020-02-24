مراسل قناة الزمالك: "مفاجأة" قد تحدث في ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالقادر سعيد:

كشف مراسل قناة الزمالك عن احتمالية حدوث ما أسماه بالمفاجآة في ستاد القاهرة الدولي وقت انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مراسل النادي الأبيض: "هناك حالة من عدم الوضوح حول حافلة الزمالك، هل تحركت من مقر النادي أم من مكان آخر؟".

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وأضاف المراسل: "هناك مفاجآة قد تحدث في ستاد القاهرة، لكن الأمر الثابت حتى الآن هو خوض فريق الشباب المباراة".

وأشار المراسل في قناة ناديه إلى أن حافلة الزمالك تواجه صعوبات في الوصول إلى ملعب المباراة بسبب الأحوال الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة التي هطلت على شوارع القاهرة بغزارة.

وذكرت قناة النادي الأبيض احتمالية تأجيل مباراة القمة لمدة ساعة بسبب الزحام الذي تعاني منه حافلة الفريق في طريقها إلى ستاد القاهرة.