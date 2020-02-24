حازم إمام: يجب معاقبة أي لاعب ينشر التعصب بين الجاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالب حازم إمام، اللاعب السابق للزمالك ومنتخب مصر، اتحاد الكرة المصري بإيقاف أي لاعب ينشر مواد عبر حساباته الشخصية تثير الجمهور وتنشر التعصب.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت قبل مواجه القمة بين الأهلي والزمالك:" طالب اتحاد الكرة بمعاقبة أي لاعب ينشر مواد تنشر التعصب".

وأضاف:" في السوبر الأخير كان خالي من الفنيات والكلام كان عن السب والضرب بين اللاعبين، والديربي الأعظم في المنطقة العربية ما فيش فيه كورة".

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واوضح، أن اتحاد الكرة ليس لديه جمهور يدافع عنه على عكس الأهلي والزمالك الذي يملك الملايين من الجماهير للدفاع عنه".

وأشار إلى أن الكرة المصرية تعيش حاليا فترة صعبة وتمر من سيء إلى أسوأ، والناس اصبحت تبرر الخطأ لأنها تحب أنديتها.

وأتم إمام تصريحاته:" اللاعبين والمسؤولين يقحموا أنفسهم حاليا في الأزمة، والجميع مشارك المشكلة التي تزيد يوما بعد يوم، ولذلك يجب تطبيق القانون واللوائح".