حافلة الزمالك تتحرك نحو ستاد القاهرة.. وعمرو فهيم مديرًا فنيا للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن حافلة الفريق تحركت من مقر النادي؛ لخوض مباراة القمة أمام الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع للدوري.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن الحافلة تضم فريقًا يتألف من فرق 99، و2000، و2001، ويقوده فنيًا عمرو فهيم، ويساعده أحمد عبدالرؤوف، وأحمد عبدالمقصود.

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وأشار إلى أن الفريق تأخر عن الانطلاق إلى ملعب المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية والزحام المروري، موضحًا أنه لا يعلم الموعد المنتظر لوصول الفريق لاستاد القاهرة.

وكان الزمالك قرر عدم استكمال بطولة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، قبل أن يقرر خوض مباراة القمة بفريق من الناشئين.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثًا برصيد 31 نقطة.