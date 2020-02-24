تقرير.. هل يُمنع الزمالك من مواجهة الأهلي بلاعبين خارج قائمته المحلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

جدل كبير أثاره مسؤولو نادي الزمالك بعدم تواجد لاعبي الفريق الأول المقيدين في القائمة المحلية، لخوض مواجهة الأهلي المقرر لها اليوم، الإثنين، بالدوري المصري.

إدارة الزمالك استقرت على خوض المواجهة بلاعبين تم تجميعهم من فرق المراحل السنية المختلقة في النادي، وتحديدًا مواليد 2001 مع بعض من لاعبي فريقي 1999 و2000.

لائحة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، تنص على تواجد خمسة لاعبين فقط تحت السن في قائمة الفريق الأول التي تخوض مباريات الدوري المصري.

إلا أن لوائح الاتحاد المصري تنص أيضًا على أحقية خوض أي نادِ لأي مباراة في الدوري بقائمة مكونة من لاعبين ليسوا من المدرجين في هذه القائمة، حتى وإن كانوا غير مدرجين بالخماسي تحت السن.

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وفي حالة مباراة القمة، فإن الزمالك من حقه خوض المباراة بأي فريق من ناشئي الفريق، ولكن بشرط أن يكون لديهم عقود موقعة رسمية كلاعبين محترفين مع الفريق، وليسوا من بين اللاعبين الهواة.

ويتواجد لاعبين في قوائم فرق الشباب والناشئين بالأندية المصرية لكنهم يحملون صفة "الهاوي" في البطاقات التي يتم استخراجها لهم من اتحاد الكرة المصري، وهم الذين لا يحق لهم المشاركة في المباراة.

ولذلك فإن الزمالك قام بتكوين فريق من عدة فرق بمراحل سنية مختلفة، لاستبعاد الهواة من قائمة المواجهة غير المعلنة حتى الآن.

أما اللاعبين الذي يحملون صفة "محترف" في البطاقات الخاصة بهم من اتحاد الكرة، فجميعهم يحق لهم التواجد في ملعب المباراة وخوضها بشكل طبيعي.

ويتعين على مراقبي المباراة المتواجدون حاليًا في استاد القاهرة الدولي، مراجعة كافة البطاقات المتواجدة مع لاعبي الزمالك، للسماح بمن له صفة المحترف بخوض المواجهة.