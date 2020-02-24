لن تكون الأولى.. ماذا يحدث حين يحضر الناشؤون القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يدرس مجلس إدارة الزمالك مقترحًا بخوض مباراة القمة أمام الأهلي بفريق من ناشئي النادي، بعدما أكد مصدر بالقلعة البيضاء، أن مجلس الإدارة يدرس قيادة أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق مواليد 2001 للمباراة، على أن يستعين ببعض من لاعبي فريقي مواليد 1999، و2000.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

واقعة حضور الناشئين في مباراة القمة ليست الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين، لكن قبل ذلك سبقها واقعة مماثلة قبل عدة أعوام.

أزمة قبل القمة

في موسم 1985، حدث خلاف بين محمود الجوهري المدير الفني للأهلي وصالح سليم رئيس النادي، قبل مواجهة الزمالك في الكأس بـ10 أيام وقتها تطور الأمر؛ ليتقدم الجوهري بالاستقالة.

تلك الواقعة لم يكن الجوهري فقط بطلها، لكن موقفه مدربًا أيده عدد لا بأس به من اللاعبين وصل لتضامن أكثر من 15 لاعبًا في هذا الموقف؛ لتطالهم العقوبة من الإدارة ويقرر صالح سليم وقتها معاقبتهم بالإيقاف شهرًا.

اللاعبون الذين تضامنوا وقتها مع الجوهري هم:

Advertisements

"شريف عبدالمنعم، محمد عامر، حسام البدري، مدحت رمضان، ماهر همام، خالد جاد الله، زكريا ناصف، رمضان السيد، محمد حشيش، ضياء السيد، أسامة عرابي، هاني عبداللطيف، أيمن شوقي، سمير فوزي، حمدي أبوراضي".

إدارة الأهلي برئاسة صالح سليم قررت خوض الفريق مباراته مع الزمالك في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بفريق من الناشئين والشباب تحت 19، 21 عاماً.

خاض الأهلي تلك المباراة بتشكيل مكون من "أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، أحمد جمال، ضياء عبدالصمد، محمد سعد، محمد السيد، بدر رجب، محمد عبدالعزيز، حمادة مرزوق، شمس حامد، حسام حسن".

وعلى الجانب الآخر لعب الزمالك بكامل صفوفه، ولم يغب عن المباراة وقتها سوى إبراهيم يوسف، وعادل المأمور للإصابة.

أحداث المباراة

استطاع الأهلي الفوز على الزمالك في تلك المباراة بنتيجة 3 أهداف لهدفين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وسجل لفريق الأهلي حمادة مرزوق في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل فاروق جعفر للزمالك في الدقيقة 4.

في الشوط الثاني سجل محمد السيد الهدف الثاني للأهلي قبل أن يتعادل كوارشي للزمالك، وتمكن الأهلي من إحراز هدف الفوز عن طريق طارق خليل مع حلول الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول.

وقبل صافرة النهاية تصدى أحمد شوبير لركلة جزاء سددها سعيد الجدي لاعب الزمالك في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول، وشهد الوقت الإضافي طرد أيمن يونس لاعب الزمالك.

الأهلي بعدها أكمل طريقه في بطولة الكأس وفاز على الترسانة في المباراة قبل النهائية ليواجه الإسماعيلي ويفوز عليه في النهائي ويتوج باللقب.