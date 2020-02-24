كشف مصدر باتحاد الكرة، عن الحد الأدنى المطلوب من اللاعبين في الملعب لاستمرار المباراة، قبل لحظاتمن قمة الأهلي والزمالك في مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.
وقال المصدر، أنه في حالة طرد ٥ لاعبين من أي فريق ستلغى المباراة، حيث أن الحد الأدنى للاعبين المطلوب وجودهم لاستمرار المباراة ٧ لاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة عن قمة الأهلي والزمالك: طرد ٥ لاعبين من أي فريق يلغي المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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