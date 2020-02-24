اتحاد الكرة عن قمة الأهلي والزمالك: طرد ٥ لاعبين من أي فريق يلغي المباراة

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن الحد الأدنى المطلوب من اللاعبين في الملعب لاستمرار المباراة، قبل لحظات

من قمة الأهلي والزمالك في مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وقال المصدر، أنه في حالة طرد ٥ لاعبين من أي فريق ستلغى المباراة، حيث أن الحد الأدنى للاعبين المطلوب وجودهم لاستمرار المباراة ٧ لاعبين.

