ابنة نادى طنطا بطلة العرب لسلاح المبارزة

استطاعت سارة عبد الوهاب ابنة نادى طنطا الرياضي نجمة لعبة سلاح سيف المبارزة تحقيق المركز الاول والميداليه الذهبية فى البطولة العربية للسلاح تحت ١٥ سنة تحقيق المركز الاول والميداليه الذهبية فى البطولة العربية للسلاح تحت ١٥ سنة وكانت البطولة انتهت منذ أيام التي استضافتها المملكة العربية السعودية وهو ما يعد انجاز للاعبه وللنادى.

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