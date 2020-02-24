الأهلي يصل إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك مساء اليوم الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم:

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري

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المصري الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم:

من المقرر أن تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة On Sport HD الحاصلة على حقوق بث الدوري الممتاز، وذلك بصوت المعلقين الرياضيين حاتم بطيشة ومؤمن حسن