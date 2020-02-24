هل يكررالزمالك سيناريو ناشئي الأهلي في قمة الكأس 85 ؟

ينتظر اليوم عشاق الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، والتي تنطلق في تمام السابعة والنصف على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة ببطولة المصري الدوري الممتاز.

وقررت إدارة نادي الزمالك خوض المباراة أمام الأهلي بفريق مكون من الناشئين والشباب، وهو ما فعله الأهلي من قبل بعدما قرر خوض مباراته أمام الزمالك بالناشئين في ربع نهائي كأس مصر

1985، وفاز الأهلي حينها بنتيجة 3-2 .

وإليكم ماحدث في تلك المباراة:-

كان الأهلي على موعد مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة ربع نهائي كأس مصر

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1985.. قبلها بأيام حدثت الأزمة الشهيرة بين إدارة الأهلي والمدير الفني محمود الجوهري، وانحاز لاعبو الفريق الكبار لمديرهم الفني، ليتخذ مجلس إدارة الأهلي قراره التاريخي بإيقاف الفريق بالكامل وخوض مباراة الزمالك في الكأس بمجموعة من لاعبي فريقي تحت 21 وتحت 19 سنة، ومعهم الحارس أحمد شوبير الذي لم يشارك رفاقه الكبار في تمردهم.

بدأ الأهلي اللقاء بفريق حرس مرماه أحمد شوبير، وفي الدفاع علاء عبد الصادق وأحمد جمال

وضياء عبد الصمد ومحمد سعد، وفي وسط الملعب بدر رجب وحمادة مرزوق ومحمد السيد ومحمد عبد العزيز، وفي الهجوم حسام حسن وشمس حامد.

في المقابل ضمت تشكيلة الزمالك ناصر عبد اللطيف في حراسة المرمى، ومحمد صلاح وهشام يكن وسعيد الجدي وبدر حامد للدفاع، وفاروق جعفر وأحمد عبد الحليم وأشرف قاسم للوسط، وطارق يحيى وأيمن يونس والغاني إيمانويل كوارشي للهجوم.

وأنتهي اللقاء بفوز فريق ناشئين الأهلي علي كبار الزمالك بنتيجة 3-2 ، ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الكأس في هذا العام، ويغادر الزمالك البطولة من ربع النهائي.

فهل يأخذ الزمالك ثأره من الأهلي اليوم، بعد أن قررت إدارة ناديه خوض المباراة بفريق من الناشئين والشباب، أم يفوز الأهلي ويواصل سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري هذا الموسم.