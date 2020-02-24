إنبي يتصدر الدوري الممتاز لتنس الطاولة

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة بنادى إنبى فوزًا غاليًا وكبيرًا على نظيره طنطا بنتيجة 4/1 وذلك فى المباراة التى خاضها الفريق على ملعب تيوليب، ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدورى المصرى الممتاز لتنس الطاولة . بتلك النتيجة يتصدر إنبى المجموعة الثانية، بعد تقديم أداء مميز خلال مشواره بالبطولة. مميز خلال مشواره بالبطولة. ضم فريق إنبى فى المباراة اللاعبين ( أحمد صالح - أحمد نديم - إسلام سنبل - جلال رأفت - معتز غريب - مؤمن زكريا )، وقال أيمن زكريا المدير الفنى لقطاع التنس طاولة أن القطاع يخطو بخطوات واثقة نحو البطولات هذا الموسم بفضل تكاتف الجميع وعلى رأسهم دعم مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة المحاسب زكريا السيد. لقطاع التنس طاولة أن القطاع يخطو بخطوات واثقة نحو البطولات هذا الموسم بفضل تكاتف الجميع وعلى رأسهم دعم مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة المحاسب زكريا السيد. يقود جهاز تنس الطاولة أحمد نبيل (المشرف العام على قطاع تنس الطاولة)، وأيمن زكريا( المدير الفني ) وخالد محمد( المدرب العام )، وسيد زينهم( المدرب )، وممدوح خطاب( مدرب الناشئين )

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