الأهلي والزمالك يتوجهان إلى ملعب ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة

توجهت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء اليوم الإثنين المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز .

فرض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أجواء من التركيز والابتعاد عن كافة

الأحداث المصاحبة للمباراة.

كما تحركت حافلة فريق الزمالك متجهة إلى ملعب المباراة حيث سيخوض الفريق الأبيض المباراة بتشكيلة مكونة من الناشئين والشباب وتضم القائمة 11 لاعبًا فقط دون بدلاء .

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم:

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يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم:

من المقرر أن تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة On Sport HD الحاصلة على حقوق بث الدوري الممتاز، وذلك بصوت المعلقين الرياضيين حاتم بطيشة ومؤمن حسن