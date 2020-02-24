شوبير يكشف خطة الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة مسؤولي الزمالك قبل مباراة القمة المقرر خوضها مساء اليوم الاثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فريق الزمالك لم يتحرك حتى هذه اللحظة من مقر الزمالكبميت عقبه .. وسيحرر المسؤلون عن الزمالك محضر إثبات حالة بأن سوء الأحوال الجويه والزحام المروري يعطل الفريق من الوصول إلى استاد القاهرة".
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خوض مباراة القمة بفريق مزيج من قطاع الناشئينتجنبا لخصم النقاط.
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم:
يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم:
من المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة On Sport HD الحاصلة على حقوق بث الدوري الممتاز، وذلك بصوت المعلقين الرياضيين حاتم بطيشة ومؤمن حسن
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