المنيا 99 يمطر شباك بني مزار بسبعة أهداف رغم حسمه للبطولة مبكراً

واصل فريق كرة القدم مواليد 99 بنادي المنيا ، تألقه هذا الموسم رغم حسمه لبطولة دوري المنطقة مبكرا، وحقق اليوم الأثنين ، الفوز على فريق بني مزار بسبعة أهداف ، مقابل هدف وحيد، وسجل للمنيا في المباراة التي اقيمت بملعب بني مزار كل من ، محمد كوفي( 3 أهداف ) ، عمرونور (هدفين ) ، هشام يحي ومحمد عبد الرحيم ( هدف لكل منهما).
وعقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا الى 31 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق 9 نقاط عن اقرب منافسيه بني مزار، ويذكر أن فريق المنيا ، مواليد 99 هذا الموسميقوده كل من ، ربيع السيد مديرا فنيا، د. محمد خيري مدرب عام، إسماعيل مصطفى ، مدرب عام، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري ، مدربي حراس مرمى.
ود.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر ، مدربي أحمال، وحازم جمال ، مدير إداري، بينما يتولى الدكتور يحي كامل ، ادارة قطاع الناشئين، وهاني صدقي ، مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.
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