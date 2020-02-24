المنيا 99 يمطر شباك بني مزار بسبعة أهداف رغم حسمه للبطولة مبكراً

واصل فريق كرة القدم مواليد 99 بنادي المنيا ، تألقه هذا الموسم رغم حسمه لبطولة دوري المنطقة مبكرا، وحقق اليوم الأثنين ، الفوز على فريق بني مزار بسبعة أهداف ، مقابل هدف وحيد، وسجل للمنيا في المباراة التي اقيمت بملعب بني مزار كل من ، محمد كوفي( 3 أهداف ) ، عمرو

نور (هدفين ) ، هشام يحي ومحمد عبد الرحيم ( هدف لكل منهما).

وعقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا الى 31 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق 9 نقاط عن اقرب منافسيه بني مزار، ويذكر أن فريق المنيا ، مواليد 99 هذا الموسم

يقوده كل من ، ربيع السيد مديرا فنيا، د. محمد خيري مدرب عام، إسماعيل مصطفى ، مدرب عام، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري ، مدربي حراس مرمى.

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ود.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر ، مدربي أحمال، وحازم جمال ، مدير إداري، بينما يتولى الدكتور يحي كامل ، ادارة قطاع الناشئين، وهاني صدقي ، مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.