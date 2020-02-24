مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مهددة بالإلغاء لهذا السبب

تسببت الأمطار الغزيرة التى تضرب البلاد منذ صباح اليوم الإثنين في تكوين "بركة مياه" داخل ستاد القاهرة، يأتي هذا قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
وتكونت "بركة المياه" خلف المرمى الكائن على يمين المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة. وفرضت قوات الأمن إجراءات مكثفة للتفتيش على من يدخل الاستاد فيما مازالت الأمطار تهطل على الاستاد.
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم:
يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فيالسابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم:
من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة On Sport HD الحاصلة على حقوق بث الدوري الممتاز، وذلك بصوت المعلقين الرياضيين حاتم بطيشة ومؤمن حسن
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