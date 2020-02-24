أهداف مباراة الإمارات والسودان فى كأس العرب تحت 20 عاماً

حقق منتخب الإمارات الفوز على منتخب السودان بهدفين دون رد ببطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والمقامة فى السعودية، مساء اليوم الإثنين 24-2-2020، على ملعب “الأمير تركي بن عبدالعزيز” بنادي الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وبرغم فوز منتخب الإمارات فقد ودع المسابقة باحتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة، بينما تأهل منتخبي السنغال وليبيا للدور بع النهائي.

وسجل الهدف الأول لمنتخب الإمارات اللاعب “علي أحمد” في الدقيقة 33، بعد مراوغة دفاع الخصم ووضع الكرة على يمين الحارس.

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بينما سجل الهدف الثاني اللاعب “حارب عبد الله” في الدقيقة 93، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.

يذكر أن البطولة أقيمت من قبل 5 مرات، آخرها عام 2012 في الأردن، وكانت النسخة الأولى في العراق عام 1983، وهناك نسخة قد ألغيت في عام 2014، وكان مقررها في قطر، كما أن البطولة قد انطلقت، الإثنين الماضي، وتستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 فبراير وحتى 5 مارس المقبل.