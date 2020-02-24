أهداف مباراة مصر وفلسطين فى كأس العرب تحت 20 عاماً

تفوق منتخب مصر بقيادة الكابتن ربيع ياسين على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف لاثنين، مساء اليوم الأثنين 24-2-2020، بختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عام، والمقامة فى السعودية.

ونجح “عبد الغني محمد” في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة الثانية، قبل أن تتعادل فلسطين عن طريق “أنس بني عودة” في الدقيقة التاسعة.

وعادت مصر للتفوق عن طريق “ابراهيم عادل” في الدقيقة 13، قبل أن يسجل “أسامه فيصل” ثالث الأهداف في الدقيقة 29 من المواجهة.

واستمر تفوق مصر بتسجيل الهدف الرابع عن طريق “عبد الرحمن عشري” في الدقيقة 50، قبل أن ينهي “محمد نزال” أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الثاني لفلسطين في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة تفوق الجزائر على السعودية بهدفين لواحد، ليودع الأخضر -مستضيف البطولة- المنافسات من الدور الأول.

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وبهذه النتائج يكون المنتخب المصري قد تأهل لدور ربع النهائي متصدرًا للمجموعة برصيد سبع نقاط، أمام الجزائر بست نقاط، بينما ودعت السعودية المنافسة برصيد أربع نقاط، أما فلسطين فقد خرجت بدون رصيد.

وسيلتقي المنتخب المصري في الدور ربع النهائي مع المنتخب العراقي وصيف المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، خلف تونس بسبع نقاط، ثم موريتانيا بثلاث نقاط، والكويت بنقطتين.