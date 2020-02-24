"ماتيو لاهوز" حكم الكلاسيكو الذي لا يخشاه برشلونة

كُشف النقاب عن هوية حكم الكلاسيكو المرتقب، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.



وأسند الاتحاد الإسباني، المهمة لماتيو لاهوز الذي أدار الكلاسيكو مرات عديدة، آخرها في ذهاب نصف نهائي كأس الملك على ملعب الكامب نو، في 6 فبراير/شباط 2019، وانتهى بالتعادل (1-1).



كما سيكون جوزيه لويس جونزاليس متواجدًا كحكم فيديو مساعد في غرفة تقنية الفيديو.



الحكم الإسباني من مواليد مارس/آذار 1977، أي تتبقى أيام معدودة على بلوغه 43 عامًا، وقد ظهر في الليجا لأول مرة عام 2008.



وتم اعتماد لاهوز كحكم دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عام 2011، ليصبح لاحقًا أحد الحكام الموثوقين والمعتمد عليهم في البطولات الكبرى.



وتواجد لاهوز ضمن نخبة حكام العالم في بطولة كأس العالم الماضية، التي استضافتها روسيا عام 2018.



وأدار لاهوز أيضًا مباراتين خلال دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في ريو دي جانيرو عام 2016، الأولى جمعت بين البرازيل وجنوب أفريقيا، والثانية بين الأرجنتين وهندوراس ضمن مرحلة المجموعات.



ولم يظهر لاهوز في مباريات الريال بالليجا هذا الموسم سوى مرة واحدة، تلك التي جمعت بينه وبين أوساسونا في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهت بفوز الفريق الملكي (2-0).



أما البارسا أدار له مباراتين، الأولى كانت ضد إشبيلية في كامب نو، وحقق البارسا الفوز برباعية نظيفة، قبل أن يدير قمة الجولة الـ 15 بينه وبين أتلتيكو مدريد، ونجح الفريق الكتالوني في الفوز بهدف دون رد.



وبشكل عام، أدار لاهوز 13 مباراة في الليجا منذ بداية الموسم، أشهر خلالها 81 بطاقة صفراء، بينما أخرج الكارت الأحمر 3 مرات فقط، واحتسب ركلة جزاء واحدة، شهدتها مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس في الجولة الـ 19.



ويعد الكلاسيكو المقبل هو الخامس للاهوز طوال مسيرته، إذ أشرف على 4 لقاءات سابقة بين الفريقين، أشهرها نهائي كأس الملك عام 2014، الذي انتهى بفوز الريال (2-1) في ليلة أبدع فيها بيل بهدف لا يُنسى.



وعلى مدار مسيرته، أدار لاهوز 30 مباراة للريال والبارسا على حد سواء في الليجا، إذ حقق الميرنجي 21 انتصارًا، فيما خسر 6 مباريات وتعادل 3 مرات.



وخلال تلك المباريات، تعرض 3 لاعبين من الريال للطرد، فيما احتسب 7 ركلات جزاء لفريق العاصمة الإسبانية، ولم يحتسب ضده أي ركلة.



على الجانب الآخر، حقق الفريق الكتالوني 23 فوزًا في المباريات التي أدارها الحكم الإسباني، بينما تعرض لخسارة وحيدة وتعادل 6 مرات.



وأشهر لاهوز البطاقة الحمراء 5 مرات في وجه لاعبي البارسا، بينما طرد 9 من منافسيه، فيما احتسب لصالحه 6 ركلات جزاء، وواحدة ضده.



وبالنظر إلى سجل برشلونة في مباريات الليجا التي أدارها لاهوز، فإنه يعد بذلك الفأل الحسن بالنسبة له قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة في البرنابيو.



المصدر: موقع كورة