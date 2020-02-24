اونلاين | "يلا كورة" YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر Ahly YALLA شوت TIME Ahly كورة ستار رابط سريع NEW

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كورة ستار رابط مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم الإثنين 24 فبراير في الدوري المصري.

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يلا كورة، تابع لقاء الأهلي والزمالك اليوم، حيث يشهد ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، في مواجهة مؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز، حيث يسعى النادي الأهلي لرد إعتباره، بعد هزيمته ضد الزمالك في السوبر المصري منذ أيام قليلة، بينما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلي.

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كورة ونلاين، تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي ودبي، السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.