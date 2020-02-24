اونلاين | يلا كورة zamalek اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot كورة جول لايف الزمالك اليوم Ahly

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يلتقي النادي الأهلي KORA GOAL أمام نظيره نادي الزمالك اليوم الأثنين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز YALLA SHOOT.

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موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

وستلعب مباراة الزمالك KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الأثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تذاع مباراة الاهلي KORA ONLINE ضد نظيره الزمالك اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مروان محسن.

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