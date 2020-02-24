اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري kora live كورة جول الأهلي ضد الزمالك رابط قناة ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري kora live كورة جول الأهلي ضد الزمالك رابط قناة ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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يسعى الأهلي للثأر من خسارته في كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي كما يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الذي يحتل صدارته برصيد 45 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يسعى الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تحسين وضعه في جدول الدوري المصري الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

- أما الأهلي فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن

* مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي :

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