إجراءات طبية مشددة للاعبي برشلونة بمطار نابولي خوفاً من كورونا

الإثنين 24 فبراير 2020

غادرت بعثة فريق برشلونة إلي إيطاليا استعداداً لخوض المباراة الصعبة أمام فريق نابولي والمقرر إقامتها علي ملعب سان باولو في العاشرة مسا غد الثلاثاء،ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وذكر تقرير إعلامي أن لاعبي برشلونة وأفراد الطاقم التدريبي سيخضعون للفحص الحراري لفيروس كورونا لدي وصولهم مطار نابولي.



وأكدت الصحيفة ماركا الأسبانية أن أفراد بعثة الفريق الكتالوني سيخضعون للفحص الحراري وهو الإجراء الذي تعتبره وزارة الصحة الإيطالية إجباريا بعد أكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة بين الفريقين غداً الثلاثاء لا تواجه خطر التأجيل الذي تعرضت له العديد من المباريات في إيطاليا.

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وضمت قائمة برشلونة المغادرة إيطاليا لخوض لقاء نابولي 20 لاعباً:

حراسة المرمي: تير شتيجن - نيتو - إنياكي بنينا.

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - أومتيتي - لينجليه - جونيور فيربو - أكيمي - أراوخو.

خط الوسط: راكيتيتش - دي يونج - فيدال - بوسكيتس - آرثر - ريكي بويج.

خط الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أليكس كويادر.