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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وحيد من برشلونة في التشكيلة المثالية للجولة 25 في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
الإثنين 24 فبراير 2020
شهدت قمة الدوري الإسباني تبديلًا غريبًا في الجولة السابقة بعد خسارة ريال مدريد، ونجاح برشلونة في الفوز، وبعد أنتهاء الجولة أعلنت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.
وكان نجوم البلوجرانا قد نجحوا في سحق ايبار بخماسية نظيفة، بينما علي الجانب الآخر فشل ريال مدريد في تخطي عقبة ليفانتي وخسروا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وبذلك تصدر برشلونة الليجا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
وعلي الرغم من فوز البرسا الكبير إلا أنه لم يتواجد عير لاعب واحد فقط، وهو صاحب آخر سوبر هاتريك في الدوري الإسباني "ليونيل ميسي"، بينما لم ينجح أي لاعب من نجوم الملكي من حجز مقعد في التشكيلة المثالية بعد الاداء المخيب أمام ليفانتي، بينما استطاع كل من لاعبي أشبيلية وغرناطة من حجز كل منهم لثلاثة مقاعد في التشكيلة بعد نجاحهم في الفوز بثلاثية نظيفة أمام خيتافي واسوسونا. وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 25 من الليجا على النحو التالي:-
حراسة المرمى: فيرنانديز (ليفانتي) خط الدفاع: مونريال (ريال سوسيداد)، فيكتور دياز (غرناطة)، جوليس كونديه (إشبيلية)، فولكييه (غرناطة) خط الوسط: ماتشيس (غرناطة)، فيرناندو (إشبيلية)، خواكين (ريال بيتيس)، ليونيل ميسي (برشلونة) خط الهجوم: دي يونج (إشبيلية)، بوديمير (مايوركا)
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