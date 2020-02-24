كورونا يتسبب في تأجيل إنطلاقة الدوري الكوري الجنوبي                      

الإثنين 24 فبراير 2020

أعلنت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بعد إجتماع طارئ في بيان رسمي لها بتأجيل بدء منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري لآجل غير مسمي نتيجة إنتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد والذي جري تسجيل عدد من المصابين في كوريا الجنوبية.

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وكان من المفترض إنطلاقة الدوري يوم السبت المقبل لكن تزايد حالات الإصابة بالفيروس دفع المسؤولين لإتخاذ قرار التأجيل لآجل غير مسمي.

وقامت الرابطة قبل ذلك بتأجيل مباراتي دايجو أمام جانجون أف سي ويوهانج ستيلرز أمام بوسان آي بارك الجمعة الماضية قبل إعلانه تأجيل موعد إنطلاقة الدوري بشكل عام علي جميع المباريات.

وأسفر الإجتماع أيضا الذي عقد اليوم الأتنين عن مطالبة الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال أسيا بخوض المباريات المقبلة علي ملعبها بدون حضور جماهيري خوفاً من الفيروس القاتل.