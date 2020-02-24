أحمد مجدي 

الإثنين 24 فبراير 2020

تنطلق غدًا الثلاثاء ٢٥ – ٢ – ٢٠٢٠ المرحلة الثانية من ذهاب مباريات دوري أبطال أوروبا.



وكانت الجولة السابقة من نفس الدور شهدت مفاجآت بعد خسارة ليفربول من أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء، وتحقيق دورتموند لمفاجأة بالتغلب علي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، وخسارة فالنسيا برباعية مقابل هدف من أتلانتا، وكان الختام بخسارة توتنهام بهدف نظيف من لازبيرج.

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مواعيد مبارايات دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة

تشيلسي x بايرن ميونخ، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1‬ نابولي x برشلونة، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء والقنوات الناقلة

ليون x يوفينتوس، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1 ريال مدريد x مانشيستر سيتي، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 2