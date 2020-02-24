اخبار الرياضه

أحمد مجدي 

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الإثنين 24 فبراير 2020

تنطلق غدًا الثلاثاء ٢٥ – ٢ – ٢٠٢٠ المرحلة الثانية من ذهاب مباريات .

وكانت الجولة السابقة من نفس الدور شهدت مفاجآت بعد خسارة من أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء، وتحقيق دورتموند لمفاجأة بالتغلب علي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، وخسارة فالنسيا برباعية مقابل هدف من أتلانتا، وكان الختام بخسارة توتنهام بهدف نظيف من لازبيرج. 

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مواعيد مبارايات دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة

  x بايرن ميونخ، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1‬  نابولي x ، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 2

 مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء والقنوات الناقلة 

ليون x يوفينتوس، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1 x  مانشيستر سيتي، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD  2

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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