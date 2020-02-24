دي بروين.. سنصبح فاشلون إذ لم نحقق هذه البطولة 

الإثنين 24 فبراير 2020

تحدث صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، عن قلقه من عدم تحقيق فريقه لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويذكر أن السيتي سيواجه ريال مدريد في ذهاب مباريات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.



تحدث كيفن دي بروين لصيحفة "ميرور" البريطانية، وقال: "إذا لم نفز بدوري الأبطال فسيقول الجميع أننا فشلون مثل السنوات الخمس الماضية".

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وتابع: "هي البطولة الوحيدة التي لم نفز بها حتى الآن، نريد دائمًا أن نفوز بها، ولكنك في بعض الأحيان تواجه فريق آخر أفضل مثلما يفعل ليفربول هذا الموسم".

وأضاف: "الأمور تسير بهذه الطريقة فقط وعلينا الاعتراف بذلك، لكننا سنذهب إلى هناك (ريال مدريد) لنفوز بتلك اللعبة".

وأكمل: "سنواجه ريال مدريد، أكبر نادٍ حقق لقب دوري أبطال أوروبا، سنذهب إلى هناك لفعل ما نفعله دائمًا وسنحاول لعب كرة قدم هجومية والضغط على المنافس ومحاولة الفوز".