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شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: الفوز على واتفورد مهم للغاية والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
اشاد المدرب النرويجي لنادي مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير في الفوز المهم الذي حققه فريق الشياطين الحمر على واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
ونشرت شبكة بي بي سي العالمية تصريحات سولسكاير التي اتت كالاتي: "انه فوز جيد للغاية، حقننا فوزين جيدين وخرجنا بشباك نظيفة مرتين، وبعض الأهداف للاحتفال ، والأن نريد أن نبدأ".
وأضاف: "اعتقدت أن الشوط الأول بدأنا بمنح الخصم بعض الفرص الجيدة وبالتدريج خلقنا فرصًا أكثر وأكثر".
وعن برونو فرنانديز، اختتم: "انه أسرع مما يبدو، أنا متحمس جدًا بإدخاله، لقد منح الجميع دفعة، هناك مباريات كبيرة قادمة الأن".
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