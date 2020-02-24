سولسكاير: الفوز على واتفورد مهم للغاية

الأحد 23 فبراير 2020

اشاد المدرب النرويجي لنادي ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​ في الفوز المهم الذي حققه فريق الشياطين الحمر على ​واتفورد​ بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 27 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

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ونشرت شبكة بي بي سي العالمية تصريحات سولسكاير التي اتت كالاتي: "انه فوز جيد للغاية، حقننا فوزين جيدين وخرجنا بشباك نظيفة مرتين، وبعض الأهداف للاحتفال ، والأن نريد أن نبدأ".

وأضاف: "اعتقدت أن الشوط الأول بدأنا بمنح الخصم بعض الفرص الجيدة وبالتدريج خلقنا فرصًا أكثر وأكثر".

وعن برونو فرنانديز، اختتم: "انه أسرع مما يبدو، أنا متحمس جدًا بإدخاله، لقد منح الجميع دفعة، هناك مباريات كبيرة قادمة الأن".