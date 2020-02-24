غرناطة يعبر أوساسونا بثلاثية في عقر داره بالدوري الإسباني

الأحد 23 فبراير 2020

فاز فريق غرناطة على مضيفه أوساسونا 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرةالقدم، والتي شهدت أيضا فوز دبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 2 /1، وبلد الوليد على إسبانيول 2 / 1.



وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة فيالدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث فيالدقيقة 41.

ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أوساسوناعند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ألافيس على أتلتيك بلباو 2 / 1.

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وتقدم بلباو بهدف سجله راؤول جارسيا في الدقيقة 17 وتعادل ألافيس عن طريق لوكاس مارتينيز في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف رودريجو إلي الهدف الثاني لفريق الافيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ألافيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بلباو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز بلد الوليد على إسبانيول 2 / 1.

وسجل هدفي بلد الوليد سانردو راميريز وسيرجيو نافارو في الدقيقتين 77 و83، فيما سجل هدف إسبانيول الوحيد أدري إيمباربا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ديفيد لوبيز لاعب إسبانيول في الدقيقة .25.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير.