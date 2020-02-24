- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يعبر أوساسونا بثلاثية في عقر داره بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
فاز فريق غرناطة على مضيفه أوساسونا 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرةالقدم، والتي شهدت أيضا فوز دبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 2 /1، وبلد الوليد على إسبانيول 2 / 1.
وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة فيالدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث فيالدقيقة 41.
ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أوساسوناعند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز ألافيس على أتلتيك بلباو 2 / 1.
وتقدم بلباو بهدف سجله راؤول جارسيا في الدقيقة 17 وتعادل ألافيس عن طريق لوكاس مارتينيز في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف رودريجو إلي الهدف الثاني لفريق الافيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع ألافيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بلباو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثالثة، فاز بلد الوليد على إسبانيول 2 / 1.
وسجل هدفي بلد الوليد سانردو راميريز وسيرجيو نافارو في الدقيقتين 77 و83، فيما سجل هدف إسبانيول الوحيد أدري إيمباربا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد ديفيد لوبيز لاعب إسبانيول في الدقيقة .25.
ورفع بلد الوليد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر غرناطة يعبر أوساسونا بثلاثية في عقر داره بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.