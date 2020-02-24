بلد الوليد يزيد من متاعب اسبانيول ويبقيه في قعر الترتيب

الأحد 23 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 25 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، فاز ريال بلدالوليد على ​إسبانيول​ 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وتمكن اللاعب ساندرو راميريز من افتتح التسجيل في الدقيقة 77، ليضيف زميله سيرجيو غوارديولا نافارو الهدف الثاني لبلد الوليد في الدقيقة 83.

وفي الوقت الإضافي، وتحديدا في الدقيقة 93، تمكن إسبانيول من هز شباك بلدالوليد عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب أدري إمباربا.