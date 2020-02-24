الامارات | منتخب الشباب يودع كأس العرب رغم فوزه على السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يودع كأس العرب رغم فوزه على السودان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب الشباب بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عاما رغم فوزه على المنتخب السوداني بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة، ورفع منتخب الشباب رصيده إلى أربع نقاط وبقي المنتخب السوداني الذي ودع البطولة أيضا دون رصيد. وتأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة كلا من منتخبي السنغال الذي تصدر المجموعة وحل المنتخب الليبي ثانيا.

أنهي منتخب الشباب الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب علي أحمد" 33"وأضاف اللاعب حارب المازمي الهدف الثاني “94"

وأهدر لاعب منتخب الشباب أكثر من فرصة في الشوط الأول لكنها ضاعت لغياب التركز واللمسة الأخيرة.

وأنقذ حارس مرمى منتخب الشباب محمد المقبالي أكثر من فرصة ذهبية للمنتخب السوداني أبرزها محاولة اللاعب الجزولي حسين.

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وأسفرت محاولات الأبيض الشاب المتكررة على جبهة المنتخب السوداني عن تسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب علي أحمد " 33".

وحرمت العارضة منتخب الشباب عندما سدد حمدان البشر" 70" قوية لكنها اصطدمت بالعارضة.

وضغط منتخب الشباب في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني في محاولة لتسجيل الهدف الثاني وبالفعل فقد تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب حارب المازمي" 94".