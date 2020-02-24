شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي في طريقها إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة «القمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت حافلة فريق الأهلي، من فندق الإقامة في طريقها إلى استاد القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن الأهلي أنه مُلتزم بجدول ومواعيد الدوري المُعلنة من قبل، دون النظر إلى قرار الزمالك، الذي كان قد أعلن انسحابه من المسابقة.
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