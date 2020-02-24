شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..مرتضى منصور يؤكد: لن نخوض مباراة «القمة».. و«هحبس الجنايني وفضل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتحفيزهم لمباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس النادي على راحة الفريق من مباراة الأهلي اليوم بالدوري.وأكد رئيس الزمالك أنه حاول تهدئة الأجواء الفترة الأخيرة لكن هناك من يحاول إشعال الأمور.

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره في الأهلي محمود الخطيب اليوم الإثنين قبل انطلاق مباراة القمة التي ستجمع بين فريقهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً لخوض اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو عبر قناته بموقع «يوتيوب»: «ماذا يحدث في البلد! ما هو الإصرار على إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك ستجعل مصر تخسر أولادها، هل هذه فتحة صدر من عمرو الجنايني رئيس اللجنة باتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة!.. انا أقسمت بالله أنني سأحبسكما وإن لم أفعل ذلك سأعتزل المحاماة وكله بالقانون».

وتابع: «لماذا الإصرار على خوض المباراة بين الفريقين؟.. لكي يطحنان بعضهما البعض، وسيأتي ذلك في مصلحة صن داونز والترجي».

وأضاف: «محمود الخطيب أصدر بيانًا جاء فيه (المتضرر من اللجنة مثلي) أنت مالك بي!، إياك يا خطيب تضع مرتضى في جملة مفيدة، أنا تحدثت مع أحمد موسى عنكم بشكل جيد، لكن من الواضح يا خطيب أني أرهقتك جدًا».

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وأردف: «انت كنت لاعبًا فاشلًا، وأنا كنت قائدًا على فتحي مبروك في فريق الجامعة، ولكن لولا أنني تفوقت في الجامعة لكنت قدرك مائة مرة».

واستطرد: «انا عضو في الأهلي منذ عام 1974، ولا تستمر فيما تفعله، أنت تدافع عن كهربا الذي افتعل الأحداث، وأكثر ما جاء في بيان الأهلي خاص بي أنا، وانا لا أرد عليك لأنك تبكي في النهاية».

واستكمل: «أنت تريد أن تحصل على بطولة الدوري، خذه لا أبالي به، والحكام من أعطوك إياه، أنا أريد أن أحافظ على اللاعبين قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال».

واستمر: «الدنيا اشتعلت بعد المباراة وأنا أطفأتها بعد ظهوري مع أحمد موسى، ولكن عمرو الجنايني وفضل أشعلوها من جديد بالعقوبات، أنا أحافظ على فريقي.. هؤولاء اللاعبين (الكبار) لن يلعبوا ولن تراهم».

وأردف: «أنور السادات قال في 6 ساعات اقتحمنا خط بارليف المنيع وحصلنا على سيناء، وانا أقول في 6 أيام حصلنا على بطولتين أمام الأهلي والترجي، وفرحتنا على قدر تواضعنا لأننا نعرف ربنا».

وواصل: «لكن السادات كان عنده ثغرة، وهي التي تريد أن تفعلها في الزمالك اليوم، أن اللاعبين يضربون بعضهم، لو الخطيب يضحي بلاعبيه أنا لا أضحي بهم».

وأردف: «انت ستموت يا جنايني انت وفضل يا من كنت تعمل بقناة الأهلي، تريدان أن تضربا لاعبي الزمالك لكي تأخذا بالثأر، ولكن الثأر يمكنكم أن تأخذانه في ظروف طبيعية وليس في هذه الظروف».

واختتم: «كل اللاعبين يركزون في بطولة إفريقيا، ولو حصلنا عليها سنكون قد أخذنا جميع البطولات».