شكرا لقرائتكم خبر عن 10 انسحابات في تاريخ الأهلي والزمالك | كنفاني بطلًا لأزمتين.. وبطاقة تلغي مباراة مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز وعدم استكمال مبارياته بالمسابقة اعتراضاَ منه على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وعدم الاعتراف بشرعية اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية في الوقت الحالي برئاسة عمرو الجنايني.

ويأتي قرار مجلس الزمالك قبل 24 ساعة من لقاء القمة المزعم إجرائه اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي أمام الأهلي بمنافسات الدوري الممتاز.

ونرصد من خلال التقرير الحالي 10 مناسبات شهدت انسحابات في القمة سواء قبل المباراة أو خلال سيرها.

ربع نهائي كأس مصر 1928-1929

لم تُستكمل مباراة الأهلي والزمالك بربع نهائي كأس مصر في ذلك الموسم بسبب اقتحام بعض الجماهير لأرض الملعب قبل نهايتها بـ10 دقائق حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف، حيث وقعت أحداث شغب وإصابات وانسحب الفريقان من أرضية الملعب.

دوري القاهرة موسم 1940-1941

الأهلي رفض خوض مباراته أمام الزمالك في دوري القاهرة موسم 1940-1941 بعد تتويج الفريق الأبيض باللقب وقتها، واضطر الزمالك يومها للعب أمام فريق السكة الحديد في مباراة استعراضية تعويضاً عن غياب الفريق الأحمر.

نهائي كأس مصر 1942-1943

تم إلغاء مباراة نهائي كأس مصر في ذلك الموسم والذي كان من المفترض أن يُخوضه القطبين الأهلي والزمالك، بعدما سافر عدد كبير من لاعبي الفريقين لخوض مباريات في دولة فلسطين وقتها.

دوري القاهرة موسم 1947-1948

اعترض الزمالك على موعد مباراته أمام الأهلي في الجولة الأخيرة لدوري القاهرة في ذلك الموسم، حيث كانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد تتويج الفريق الأحمر، ورفض المسئولون وقتها تغيير موعد اللقاء ليعلن الزمالك الانسحاب ويلعب الأهلي أمام الترسانة في مباراة للشهرة.

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الدوري الممتاز 1965- 1966

يتسبب حارس الأهلي مروان كنفاني في أزمة بعد اعتراضه على الهدف الثاني للزمالك ورفضه استكمال المباراة لتقع أحداث شغب عديدة وينسحب لاعبو الأهلي من الملعب مع الدقيقة 70 من عمرالمواجهة، في ظل تقدم الأبيض بهدفين نظيفين.

الدوري الممتاز 1971-1972

يكرر الحارس الفلسطيني للأهلي الأزمة من جديد ويعترض على احتساب هدفاً للزمالك في شباكه وتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 2/1 ويتكرر الشغب ويتم إلغاء المباراة مع الدقيقة 66 من عمرها.

نصف نهائي كأس مصر 1981-1982

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس مصر القطبين وجهاً لوجه إلا أن المسابقة تم إلغائها في ذلك الوقت ولم تُكتمل أحداثها.

الدوري الممتاز موسم 1995-1996

يسجل الأهلي هدفه الثاني عن طريق حسام حسن في شباك نادر السيد حارس الزمالك ليتقدم بثنائية نظيفة قبل 5 دقائق من نهاية قمة الدور الثاني لذلك الموسم الذي شهد تساوي القطبين في النقاط قبل تلك المواجهة، ويعلن الفريق الأبيض انسحابه اعتراضاً على قرار قدري عبدالعظيم حكم اللقاء باحتساب الهدف وعدم إلغائه بداعي التسلل.

الدوري الممتاز 1998-199

بعد 5 دقائق فقط من قمة الدور الثاني لموسم 1998-199 يشهر الحكم الفرنسي مارك باتا البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الزمالك أيمن عبدالعزيز بعد تدخل عنيف من الخلف على ساق إبراهيم حسن، ليعلن الزمالك الانسحاب ورفض إكمال المباراة، ويُحتسب الفريق الأحمر فائزاً بهدفين نظيفين.

البطولة العربية 2003-2004

أوقعت قرعة ربع نهائي البطولة العربية 2003-2004 الأهلي والزمالك وجهاً لوجه في مجموعة واحدة ولكن الأهلي يعلن الانسحاب قبل بداية منافسات هذا الدور بداعي وجود نقص عددي في قائمته، بعد عدم الاستجابة لطلبه بقيد صفقاته الجديدة.