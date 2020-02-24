شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينشر تغريدة «من البيت» ويحذفها سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، تغريدة على حسابه الرسمي الموثق بـ«تويتر»، قبل أن يحذفها سريعًا بعد دقائق.

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وقال مصطفى محمد في تغريدته: «الجو سقعة أوي في البيت»، قبل أن يحذف التغريدة بعد دقائق قليلة.

وقرر الزمالك خوض مباراة القمة، الليلة، بفريق يضم عناصر من الناشئين، بدلًا من لاعبي الفريق الأول.