شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الأهلي والزمالك.. مباريات شهيرة شهدت الدفع بالناشئين في الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على خوض مباراة القمة أمام الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي، بفريق الناشئين وليس الفريق الأول.

وجاء استقرار مجلس الزمالك على الدفع بفريق الناشئين اعتراضاً على إقامة المباراة الليلة، بداعي إجهاد نجوم الفريق الأول قبل أيام قليلة من مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية شهدت عدة مباريات شهيرة دفعت الأندية بفريق الناشئين ولاعبي الصف الثاني.

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وتأتي مباراة ربع نهائي كأس مصر موسم 1984-1985 على رأس هذه المباريات والتي جمعت الأهلي والزمالك، حيث نشبت أزمة عنيفة بين محمود الجوهري مدرب الأهلي وقتها ورئيس النادي صالح سليم مما دفع مجلس إدارة النادي الأحمر لإيقاف جميع لاعبي الفريق الأول لانحيازهم لمديرهم الفني والوقوف في صفه فيما عدا الحارس أحمد شوبير، وحقق فريق الشباب بالأهلي يومها المفاجأة وفاز على الزمالك بنتيجة 3-2 وكتب يومها صغار الأهلي تاريخاً من ذهب وعلى رأسهم التوءم حسن.

مباراة أخرى شهيرة في الكرة المصرية شهدت تواجد عدد كبير من لاعبي الناشئين وهي مباراة الجونة والأهلي بمنافسات كأس مصر موسم 2014-2015، فعقب هبوط فريق الجونة للدرجة الثانية استقر مجلس إدارته على اللعب بفريق 17 سنة ومن بينهم لاعباَ لم يتعدى الـ 15 من عمره، وحقق الفريق الأحمر يومها الفوز الأكبر في تاريخ الكرة المصرية بالمسابقات المحلية بـ 13 هدفاً نظيفاً.

والقائمة تطول لتشهد واقعة مثيرة في مارس من عام 1998، حيث خاض الأهلي مباراتين في يوم واحد، الأولى بتونس حيث بطولة النخبة العربية والتي تُوج بلقبها، حيث واجه الشباب السعودي عصراً ومساءً بالقاهرة فريق البن الاثيوبي بإياب دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال، حيث دفعت الإدارة بعدد كبير من لاعبي الشباب والصف الثاني في مباراة بطل إثيوبيا ليتحقق التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ليودع الفريق الأحمر المسابقة مبكراً.

كما شهد موسمي 2006-2007 و2007 -2008 دفع الأهلي بفريقي الشباب والناشئين في المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز بعد ضمان تتويجه باللقب، وبالأخص في موسم 2007-2008.