تقارير: اوباميانج يرفض برشلونة ويكشف عن وجهته المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 كشفت تقارير صحف إيطالية، أن الدولي الغابوني بيير إيمريك اوباميانج مهاجم ​ارسنال​ الإنكليزي يرفض الانتقال إلى ​برشلونة​ الاسباني.

ويعد ​اوباميانغ​ هدفًا للنادي الكتالوني بعد اصابة كل من الاوروجوياني لويس سواريز والفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي. Advertisements وبحسب موقع "FCInter News" الإيطالية، فان اوباميانج يريد اكمال مسيرته برفقة النيراتزوري، في ظل رغبة أنطونيو كونتي مدرب الفريق في التعاقد معه. إنتر ميلان مفضل بالنسبة للغابوني أكثر من برشلونة، خاصة وأن اوبا يدرك صعوبة التأقلم مع النادي الكتالوني. وسجل الغابوني 19 هدف في 30 مباراة مع الغانرز هذا الموسم.

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