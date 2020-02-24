شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذا صن: يمكن لنيمار التوجه الى كرنفال ريو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 تعرّض لاعب فريق ​باريس سان جيرمان​ ​نيمار​ للطرد من المباراة التي خاضها في مواجهة فريق بوردو ضمن منافسات الدوري الفرنسي. هذا الأمر دفع صحيفة صن الإنكليزية للسخرية من البرازيلي من خلال الكتابة انه اصبح بإمكانه الآن التوجه الى كرنفال ريو الذي يُقام في بلده كونه سيغيب على الأقل لمباراة مقبلة بسبب البطاقة الحمراء.

الكرنفال بدا يوم الجمعة الماضي وسيستمر الى الأربعاء. وتابعت الصحيفة ان نيمار كان سيغيب للمرة الأولى عن هذا الكرنفال منذ 6 سنوات حيث انه كان دائمًا مصاب في وقته خلال المواسم. لكن مع هذه البطاقة سيتمكن من الذهاب حسب الصحيفة.

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