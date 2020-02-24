شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه صرف اليوم الاثنين،جزء من مستحقات لاعبى الفريق الأول، وكذلك مكافأت الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، والسوبر المحلى الذى توج به الأبيض على حساب الأهلى.

أقال مرتضى منصور فى تصريحاته خلال الجلسة التى عقدها مع لاعبى فريقه اليوم: "اللاعبين حصلوا على فلوسهم" وأتمنى لهم التوفيق فى مشوارهم الأفريقى وحصد اللقب والتتويج بمزيد من البطولات.

ووصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرربشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

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ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.