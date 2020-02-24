شكرا لقرائتكم نجل طارق مصطفى بديلا لـ شيكابالا في قمة الأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود مصطفى طارق مصطفى نجل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني خط وسط الزمالك أمام الأهلي في القمة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

واسند مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مهمة إدارة مباراة القمة لمدرب فريق 2001 بالنادي أحمد عبد المقصود، الذي يقود فريق مختلط من الناشئين امام الأهلي.

ويلعب نجل مدرب المنتخب والذي يعتبر أهم العناصر في فريق مواليد 1999، في مركز صانع الألعاب.

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ويتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الآن.

فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلي فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذي يُغازل الأهلي.