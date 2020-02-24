شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الخطيب لاعب فاشل واسألوا فتحى مبروك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود الخطيب رئيس الأهلى كان لاعب فاشل موجها رسالة لـ"بيبو" :" تفرغ لناديك ولا تضع إسمى في جملة مفيدة وأنا عارف انى تعبك".

أضاف مرتضى منصور في فيديو بثه الموقع الرسمي للزمالك:" يا خطيب اسأل فتحى مبروك أنا كنت كابتنه في الجامعة وكان بيدربنى عبد المنعم الحاج ولولا تفوقى فى الجامعة وأصبحت وكيلا للنائب العام كنت بقيت قد الخطيب 100 مرة".

ووصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

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ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.