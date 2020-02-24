شكرا لقرائتكم الأمطار تتسبب في تكوين "بركة مياة" في استاد القاهرة قبل لقاء القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل علي مناطق متفرقة من البلاد منذ صباح اليوم الاثنين في تكوين "بركة مياه" داخل استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتكونت "بركة المياه" خلف المرمي الكائن علي يمين المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، وفرضت قوات الأمن إجراءات مكثفة للتفتيش علي من يدخل الاستاد فيما مازالت الأمطار تهطل علي الاستاد.

وتتحرك حافلة فريق النادي الأهلي لاستاد القاهرة مبكرًا لخوض مباراة الزمالك بسبب هطول الأمطار بغزارة ما أدى لارتباك حركة المرور، ومن المقرر أن تتحرك الحافلة قبل الموعد المحدد سلفًا حتي لا يتأخر الفريق عن الوصول لأرض الملعب حيث يتطلب حضور الفريق لاستاد في السادسة مساء قبل انطلاق المباراة بـ90 دقيقة، وفرضت قوات الأمن إجراءات مكثفة للتفتيش علي من يدخل الاستاد فيما مازالت الأمطار تهطل علي الاستاد.

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ويحيط الغموض بالقمة بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يفكر مسئولوه بجديه في خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.