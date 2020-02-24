شكرا لقرائتكم استاد القاهرة : الأمطار لن تمنع إقامة القمة والمياه بعيدة عن الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل استاد القاهرة، حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب هطول أمطار غزيرة على الملعب قبل ساعات قليلة من إقامة اللقاء.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، أن المياه بعيدة عن الملعب تمام وتتواجد في التراك فقط وهى مياه صرف صحى وليست أمطار فقط، ولن تؤثر على إقامة المباراة.

أضاف المصدر أن أرضية إستاد القاهرة لن تتأثر نهائيا بالمياه وكذلك أداء لاعبي الأهلي والزمالك خلال المباراة.

وتقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الروؤف مدرب عام.

وقام مسئولي الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.

جاء قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بخوض مباراة الأهلى بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدورى الممتاز، وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبى الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرارًا بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز.

وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

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وكان مجلس إدارة الزمالك قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد اتخذت عدد من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك، فى السوبر المصرى الأخيرة وجاءت على النحو التالى:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.