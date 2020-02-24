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جدة - عمرو شويل موعد مباراه الاهلي والزمالك .. Al ahly vs zamalek تتجدد الإثارة الكروية في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، حينما يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية على إستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري فبعدما ألتقى القطبين مساء الخميس الماضي بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي في اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية يعود الأهلي والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بدافع الفوز فقط فالأهلي يرغب في رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك في قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة. موعد مباراة Al ahly vs zamalek فى قمة الدوري .. موعد مباراه الاهلي والزمالك تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري. تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.



الأهلي ضد الزمالك .. Al ahly vs zamalek

ويخوض الأهلي المباراة محتلا القمة برصيد 45 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.





موعد مباراه الاهلي والزمالك .. موعد مباراة Al ahly vs zamalek فى قمة الدوري ..

في المعسكر الأحمر، يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري، ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع.

الأهلي ضد الزمالك .. موعد مباراة Al ahly vs zamalek فى قمة الدوري ..

ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الرائع بعدما فاز في 15 مباراة من اصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الأن.

موعد مباراة Al ahly vs zamalek فى قمة الدوري .. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي يواجه الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام. حراسة المرمي : محمد الشناوي. خط الدفاع : محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول وأحمد فتحي. خط الوسط : اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان وجيرالدو أو (أحمد الشيخ) ومروان محسن. تجمع في الوقت الحالي، لاعبو الزمالك في مقر النادي من أجل خوض التدريبات بعد إلغاء معسكر الفريق الخاص بمباراة القمة المقرر إقامتها بين الفريق والأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، فى القاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد البيان الذى أصدره مجلس الإدارة بالانسحاب من المسابقة المحلية. وكان مجلس إدارة الزمالك، قد قرر بالاجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية. Advertisements الأهلي ضد الزمالك .. جمع أدوات التدريب من ملعب الأبيض مؤشر لخوض القمة جمع عمال غرف خلع الملابس بنادي الزمالك، أدوات التدريب من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك، وذلك بعد دقائق من وضعها على الملعب استعداداً لخوض مران الفريق، والذي كان من المقرر انطلاقه في تمام الساعة 11.30 صباح اليوم، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري العام وعدم لعب مباراة الأهلي. Al ahly vs zamalek استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة قمة الأهلي ضد الزمالك .. ولا تأجيل أكد وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاحتضان مباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك في السابعة مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال عبد الوهاب، إن المباراة ستقام في موعدها ولم يصل للإستاد أي اخطار بالتأجيل أو انسحاب أي طرف من طرفي القمة. Al ahly vs zamalek

وتابع: "المباراة ستقام في موعدها، اتحاد الكرة يتواصل للوقوف على تجهيزات الاستاد للمباراة ومن طرفنا كل شيء في أتم الجاهزية لاستقبال اللقاء". وأوضح مدير عام الاستاد أن القمة هذه المرة، هي مباراة الأهلي وبالتالي هو من يدفع ايجار الملعب، ولم يبلغ الاستاد بأي تغييرات على موعد المباراة" الأهلي ضد الزمالك .. محمد مرجان: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن فريقه سيتوجه إلى إستاد القاهرة في الموعد المُحدد لخوض مباراة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. Al ahly vs zamalek وأشار مرجان في تصريحات اذاعية إلى أن الأهلي يحترم اللوائح والقوانين لذا سيتجه لأستاد القاهرة من أجل خوض المباراة بعيداً عن إعلان نادي الزمالك انسحابه من مسابقة الدوري وعدم مواجهة الأهلي الليلة. موعد مباراة Al ahly vs zamalek .. حسام أشرف يقود هجوم الزمالك ضد الأهلي في القمة يعوًل فريق الناشئين والشباب بالزمالك الذي يواجه الأهلي في قمة الليلة، على مهاجمه الصاعد مواليد 2001، حسام أشرف الذي يقود الهجوم بديلا لـ مصطفى محمد قناص الفريق الأول للزمالك. موعد مباراة Al ahly vs zamalek

واستقر الزمالك على خوض القمة بفريق مختلط من الناشئين، حث يتواجد 5 لاعبين من فريق 2001 وباقي الفريق من مواليد 2000، و1999. Al ahly vs zamalek

ويضم الفريق الذي يواجه الأهلي اليوم، 4 لاعبين كان قد وقع عليهم الاختيار في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين. Al ahly vs zamalek

ويقود مصطفى طارق مصطفى نجل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني خط وسط الزمالك أمام الأهلي في القمة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين. موعد مباراة Al ahly vs zamalek واسند مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مهمة إدارة مباراة القمة لمدرب فريق 2001 بالنادي أحمد عبد المقصود، الذي يقود فريق مختلط من الناشئين امام الأهلي. موعد مباراة Al ahly vs zamalek

ويتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الآن. موعد مباراة Al ahly vs zamalek

فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلي فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذي يُغازل الأهلي. الأهلي ضد الزمالك .. لاعبو الأبيض يتجمعون فى مقر النادى لخوض التدريبات

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